Alpha Mos : transfert de cotation sur Euronext Growth Paris en janvier 2022

(Boursier.com) — En marge de l'annonce d'une augmentation de capital de 3,05 millions d'euros, Alpha Mos annonce son projet de transfert sur le marché Euronext Growth. Ce projet de transfert de cotation des titres du Compartiment C du marché réglementé Euronext Paris vers Euronext Growth Paris sera soumis à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 novembre.

Ce projet vise à permettre à Alpha MOS d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du Groupe. L'objectif d'Alpha MOS est de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers à un coût plus raisonnable, tout en maintenant une relation de qualité avec ses actionnaires et avec les investisseurs. Ainsi, ce projet de transfert permettra non seulement d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, mais également de bénéficier de la dynamique et de la visibilité qu'offre Euronext Growth, tout en maîrisant ses frais généraux.

Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris SA, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles. L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'Assemblée Générale, soit au plus tôt le 25 janvier 2022.