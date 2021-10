Alpha MOS : succès de l'augmentation de capital de 3,05 ME

(Boursier.com) — Alpha MOS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 3.052.144,80 euros par l'émission de 1.695.636 actions nouvelles au prix unitaire de 1,80 euro, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

La demande de souscription s'est élevée à 2.844.344 actions, soit 5,12 ME et 167,74% du montant initial. Elle se répartit de la manière suivante :

- 1.686.979 actions à titre irréductible

- 1.009.514 actions à titre réductible

- 147.851 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions à titre irréductible ont été servies. Les souscriptions à titre réductible ont été servies à hauteur 8.657 actions. Les souscriptions à titre libre n'ont pas été servies.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 2.034 763,40 euros, divisé en 10.173.817 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C à Paris des actions nouvelles sont prévus le 2 novembre 2021. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Alpha MOS, déjà négociées sur Euronext Compartiment C (Code ISIN FR0013421286 - mnémo ALM).

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient notamment permettre à Alpha Mos de financer le besoin en fonds de roulement pour les 12 prochains mois face à une activité confirmée soutenue, et accélérer le déploiement du nouveau modèle d'affaires sur les segments porteurs du secteur agro-alimentaire, estimé à un potentiel de 700 ME.