Alpha MOS piste les hypothèses afin de renforcer sa structure financière

(Boursier.com) — Alpha MOS conclut le 1er semestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 2,74 millions d'euros, en hausse de +14% (2,4 ME au 1er semestre 2022),

Après des charges externes en légère augmentation (1,01 ME vs 951 kE), principalement au sein de la branche Medtech, l'EBE s'est établi à -1,56 ME (-955 kE au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel du 1er semestre est à -1,53 ME (-1,24 ME un an plus tôt), avec des dotations aux amortissements stables et d'autres produits opérationnels liés à l'activation partielle de la subvention européenne obtenue en 2022 pour le segment Medtech.

Les charges financières nettes étant plus élevées que l'an passé au vu de l'évolution de la dette financière, le résultat net est de -2 ME, soit 0,7 ME de moins qu'au 1er semestre 2022, du fait des impacts inflationnistes et de la mobilisation de ressources importantes pour le développement sur les grands comptes.

Situation financière

Avec un résultat de -2,01 ME constaté sur le semestre, les capitaux propres s'élèvent à fin juin à -5,68 ME.

La variation de trésorerie sur la période est de -2,39 ME, sous l'effet induit par le résultat et une augmentation du BFR de +0,8 ME environ, essentiellement sur le poste client, apuré depuis. La dette financière nette de trésorerie est de -5,19 ME au 30 juin, et se compose de 5,97 ME de dettes financières (hors obligations locatives, 752 kE) et 784 kE de trésorerie.

Ce niveau de trésorerie n'est pas suffisant pour financer le plan de développement opérationnel de la société au cours des 12 prochains mois et en particulier les besoins liés à la poursuite du développement du projet MedTech. La société envisage différentes hypothèses afin de renforcer sa structure financière et privilégie notamment l'obtention de financements externes permettant de financer ce plan.

Alpha MOS a établi un scénario au cas où ces opérations n'aboutiraient pas.

Perspectives

Alpha MOS confirme son objectif de réaliser de la croissance sur l'ensemble de l'année.

Par ailleurs, la filiale Medtech BOYDSense a conclu avec succès en juin sa 2e étude clinique réalisée avec le CHU de Toulouse. Les résultats, qui feront prochainement l'objet de publications scientifiques, confortent BOYDSense dans le développement de son dispositif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine pour les diabétiques.

Face au creusement des pertes qui était anticipé, le soutien des actionnaires permet de garantir la continuité d'exploitation.