Alpha MOS : Pierre Sbabo devient DG du groupe

(Boursier.com) — Le CA d'Alpha MOS a annoncé la nomination de Pierre Sbabo en tant que DG du groupe à compter du 15 janvier 2020. Au cours des 25 dernières années, Pierre Sbabo a occupé divers postes de direction régionale (Asie, Europe) ou mondiale dans l'industrie agroalimentaire, chez General Electric, Pentair et plus récemment chez SPX Flow où il était responsable des activités Europe-Afrique-Moyen Orient. Selon Pierre Sbabo, "les efforts de restructuration et de développement technologique réalisés ces dernières années chez Alpha MOS ont placé la société en position idéale pour une croissance commerciale rapide sur les marchés européens, asiatiques et américains".

Les restructurations menées depuis mi 2017 sous la direction d'Hervé Martin ont permis au groupe d'améliorer son organisation opérationnelle et son efficacité industrielle, de concentrer ses efforts technologiques sur des produits et services adaptés aux besoins de l'industrie agro-alimentaire qui est désormais son marché prioritaire, d'optimiser et d'élargir son réseau de distributeurs et de partenaires à travers le monde et de doter ses filiales américaine et chinoise des compétences voulues par ses clients, estime Alpha MOS. Le chiffre d'affaires du groupe a commencé à se redresser avec une croissance moyenne de 15% d'un semestre au suivant depuis deux semestres consécutifs. "Depuis juin 2017, souligne Hervé Martin, nous avons engagé le groupe dans trois pivots successifs. En premier lieu un pivot stratégique en alignant le groupe sur deux marchés de l'analyse sensorielle, la FoodTech et la MedTech. Puis un pivot organisationnel en structurant le groupe autour d'un nouveau management et d'une organisation moderne capables d'accompagner le développement futur. Enfin un pivot financier achevé en juillet 2019, qui nous a permis d'apurer le bilan du groupe et de le recapitaliser. Le groupe Alpha MOS est maintenant prêt pour une croissance profitable et pour devenir le leader incontesté de l'analyse sensorielle".

Sous la direction de Pierre Sbabo, le groupe poursuivra ainsi le plan stratégique FoodTech annoncé en avril dernier. Sa filiale américaine BoydSense, conformément au plan stratégique MedTech, cherche à ouvrir son capital à des investisseurs spécialisés afin de développer et commercialiser sa plateforme d'analyse d'haleine à des fins médicales. Après avoir accepté sa démission avec effet en janvier, le CA tient à remercier Hervé Martin pour sa contribution essentielle depuis plus de deux ans au redressement du groupe.