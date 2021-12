Alpha MOS : MedTech BOYDSense sélectionné par l'EIC

(Boursier.com) — MedTech BOYDSense, filiale d'Alpha MOS, a été sélectionnée par l'accélérateur European Innovation Council (EIC) du programme de financement Horizon Europe, reconnaissant ainsi l'excellence de son travail d'innovation médicale dédiée au suivi des maladies chroniques.

La subvention de 2,5 millions d'euros de l'EIC permettra d'accélérer le développement d'un analyseur d'haleine miniaturisé pour la surveillance de la glycémie des prédiabétiques et diabétiques de type 2.

L'accélérateur EIC est la pierre angulaire du programme de financement Horizon Europe (2021-2027) géré par la Commission européenne (CE) et le Conseil européen de l'innovation (EIC). Il s'agit d'un programme très sélectif à destination principalement des petites et moyennes entreprises (PME) ayant besoin d'un soutien financier pour développer et industrialiser une innovation. Intégrer l'accélérateur EIC du programme Horizon Europe est une étape déterminante pour BOYDSense. Plusieurs milliers de sociétés postulent à ce programme chaque année et seulement quelques dizaines sont sélectionnées. Ce programme récompense donc les projets les plus innovants qui renforcent la souveraineté technologique européenne.