Alpha MOS lève 3 ME pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Alpha MOS accélère son développement commercial et technologique grâce à une levée de fonds de 3 millions d'euros. Cette levée de fonds a été menée par la société française Nextstage AM à la fin de l'année 2022, dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA). Elle permet à Alpha MOS de renforcer ses fonds propres, de financer son activité et d'intensifier son développement commercial à l'international.

Dans un contexte d'évolution des chaînes d'approvisionnement sur les marchés agro-alimentaires et de pénuries de matières premières, Alpha MOS travaille avec des leaders mondiaux des boissons non-alcoolisées et des produits frais pour intégrer sa solution d'analyse sensorielle à leurs processus de contrôle qualité.

La levée de fonds réalisée en fin d'année dernière va également permettre à la société de renforcer son équipe de Recherche et Développement pour rendre ses outils d'analyse statistique et d'IA encore plus précis et rapides. Ces outils sont intégrés dans sa solution pour le contrôle qualité du lait, que la société fournit à un leader mondial des produits laitiers.

Avec ce financement, Alpha MOS compte également renforcer sa présence internationale déjà répartie sur 4 continents, avec notamment des bureaux établis à Shanghai, San Francisco, Baltimore, et un réseau mondial de distributeurs agréés.