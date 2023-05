Alpha MOS : les Chinois ont du nez !

(Boursier.com) — Alpha MOS annonce la validation officielle de sa solution pour le contrôle qualité du lait par le groupe chinois Mengniu, 7e groupe laitier mondial et no1 en Chine.

Cette validation intervient 6 mois après la signature d'un contrat-cadre de 2 ans avec la société de distribution Lan Chou Instruments pour équiper Mengniu en nez électroniques Heracles NEO.

Mengniu a pour habitude de tester les technologies les plus avancées pour contrôler la qualité de ses produits. L'industriel s'est d'abord équipé de 3 instruments Heracles NEO pour suivre dans des conditions opérationnelles les changements d'odeur de ses produits au cours du temps, signes d'un possible vieillissement anormal, et également valider la provenance du lait reçu dans ses usines de transformation.

Le procédé de validation de l'équipement s'est fait en plusieurs étapes. Après deux mois de tests continus menés en parallèle par des nez électroniques et des panels humains, le Service Qualité de Mengniu a établi, avec le support des ingénieurs d'Alpha MOS, un modèle statistique de traitement avancé des données sensorielles. Deux nouveaux cycles de collecte de données ont été effectués pour améliorer la base de données et l'algorithme de calcul. Toujours avec un accompagnement technique d'Alpha MOS, la base de données a enfin été optimisée pour permettre de contrôler de manière systématique l'odeur des laits crus de différentes origines, confirmer leur qualité et éviter les risques d'adultération.