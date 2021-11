Alpha MOS : le transfert de cotation vers Euronext Growth Paris est en cours

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire d'Alpha MOS a approuvé, le projet de transfert de cotation des titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. A l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre ce transfert.

Ce projet vise à permettre à Alpha MOS d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du Groupe. L'objectif d'Alpha MOS est de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers à un coût plus raisonnable, tout en maintenant une relation de qualité avec ses actionnaires et avec les investisseurs. Ce transfert permettra non seulement d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, mais également de bénéficier de la dynamique et de la visibilité qu'offre Euronext Growth, tout en maîtrisant ses frais généraux.

Cette opération de transfert consiste à demander à Euronext la radiation des titres de négociations du marché Euronext et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.

Alpha MOS restera soumis aux dispositions applicables en matière d'information permanente, qui s'appliquent également aux sociétés cotées sur Euronext Growth Paris.

La société attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Dans les prochaines semaines, la société déposera une demande auprès d'Euronext en vue de la radiation des titres de la société du marché Euronext Paris et de leur admission directe sur le marché Euronext Growth Paris. La radiation des actions d'Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris s'effectueront à partir du 25 janvier.