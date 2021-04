Alpha MOS : la crise sanitaire pèse lourd dans les comptes 2020

(Boursier.com) — L 'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid 19 qui a impacté l'activité du Groupe Alpha MOS au niveau mondial. Cette crise a eu des répercussions sur l'activité des collaborateurs de la société ainsi que sur les ventes et livraisons d'équipements. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 3,61 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2020, en baisse de -20% par rapport à l'année précédente.

Le retour de la croissance de l'activité constatée sur l'exercice précédent a été stoppé net par la crise sanitaire avant de reprendre au 3è trimestre, ce qui explique le recul de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Le résultat opérationnel courant de l'année 2020 ressort à -3,53 ME, et reste pratiquement au même niveau que l'exercice précédent.

Le groupe a décidé malgré la crise sanitaire de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé 2,17 ME de dépenses directes de R&D en 2020 (2,56 ME sur l'exercice 2019). Les dotations aux amortissements et provisions sont de -549 kE. Le résultat financier s'établit à -337 kE. Il est impacté de manière défavorable par des effets taux de change ainsi que par les charges financières provisionnées sur les avances en compte courant faites par les associés.

Le résultat net part de groupe s'établit à -3,85 ME, en baisse de 496 kE par rapport à l'exercice précédent (-3,35 ME en 2019).

Situation financière

A l'issue de l'exercice, le groupe Alpha MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 984 kE (1,28 ME à la fin de l'exercice précédent). Les capitaux propres part du groupe sont à présent négatifs et ressortent à -1,99 ME au 31 décembre 2020 (-1,51 ME au 31 décembre 2019).

Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2020 est de 701 kE (925 kE au 31 décembre 2019).

Les autres passifs courants s'élèvent à 2,91 ME, en hausse de 1,86 ME par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse importante s'explique notamment par les avances en compte courant d'associés qui représentent 1 ME à la fin de l'exercice.

La société a reçu un Prêt Garanti par l'Etat et un prêt innovation de Bpifrance pour un montant total de 740 kE. La somme restant due au titre du plan de continuation est de 1,33 ME au 31 décembre 2020.

Perspectives

Alpha MOS s'est fixé comme objectif d'accélérer la croissance pour atteindre, d'ici 2 à 3 ans, un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 ME et une marge EBITDA supérieure à 15%.

Alpha MOS, à travers sa filiale BOYDSense, va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine et prévoit à court terme de démarrer une nouvelle étude clinique visant, aussitôt le contexte sanitaire favorable, à valider en milieu hospitalier la fiabilité médicale de ses prototypes. BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.