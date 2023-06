Alpha MOS : la 2e étude clinique BOYDSense aux objectifs fixés

(Boursier.com) — Alpha MOS annonce la conclusion, conformément au calendrier prévu, de la 2e étude clinique portant sur le dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine développé par sa filiale Medtech, BOYDSense.

L'étude, promue par le CHU de Toulouse et lancée fin 2021 par l'équipe de recherche en Diabétologie, Maladies Métaboliques et Nutrition du CHU de Toulouse, a porté sur 130 patients atteints de diabète de type 2.

Les résultats feront l'objet de publications scientifiques par le CHU et BOYDSense dans les prochains mois.

Toutefois cette approche scientifique a permis non seulement de collecter en continu des données pour poursuivre le développement du système, mais également de confirmer le potentiel de cette technique de mesure de la glycémie radicalement innovante. "Cette nouvelle approche non invasive pourrait prochainement offrir une alternative très séduisante aux personnes atteintes de diabète qui doivent assurer une surveillance glycémique capillaire", affirme le Pr Pierre Gourdy, diabétologue au CHU de Toulouse et investigateur principal de l'étude.

En attendant la publication de résultats plus détaillés, BOYDSense peut d'ores et déjà annoncer que l'étude clinique répond aux objectifs fixés, à savoir : établir le succès du test fonctionnel du système ; confirmer l'intérêt des patients pour ce nouveau dispositif ; valider les développements antérieurs ; recueillir de nouvelles données qui ont contribué à l'amélioration des algorithmes depuis le début de la phase de tests.