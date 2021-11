Alpha MOS décroche malgré son partenariat avec FlavorActiV

(Boursier.com) — FlavorActiV et Alpha MOS annoncent un partenariat stratégique. L'accord, commence officiellement le 1er novembre, et permet à FlavorActiV d'assurer les responsabilités suivantes :

- Vente, distribution et support de nez électroniques à des comptes clés sélectionnés dans la région EMEA, avec des pays supplémentaires à ajouter en 2022.

- Vente, distribution et support de nez électroniques dans certaines parties de la région d'Amérique centrale et du Sud, en commençant par le Pérou, la Bolivie et le Chili, avec des pays supplémentaires à ajouter en 2022.

- Vente, distribution et support de nez électroniques au marché nord-américain des boissons avec des responsabilités partagées avec l'équipe d'Alpha MOS Amérique du Nord.

"Nous sommes ravis d'inclure la gamme de nez électroniques d'Alpha MOS dans notre portefeuille de solutions combinant instruments et humains. Forts de nos 25 années d'expérience dans l'optimisation des capacités sensorielles humaines, nous sommes conscients des avantages supplémentaires que représente l'extension de notre portefeuille d'instruments avec le nez électronique pour nos clients internationaux et multinationaux.", commente Marie Pohler (Directrice Commerciale chez FlavorActiV)

Rappelons que FlavorActiV est le leader mondial de la formation et de l'évaluation des compétences en matière de dégustation. Développée à l'origine pour le marché des boissons, cette technologie trouve aujourd'hui de multiples applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons. FlavorActiV est également le partenaire industriel fondateur de Fifth Sense, l'association caritative qui aide les personnes souffrant de troubles de l'odorat et du goût.

Effets de la levée de fonds

En séance, l'action Alpha Mos décroche de 20% à 2,91 euros. Le marché intègre l'augmentation de capital de quelque 3 ME réalisée au prix unitaire de 1,8 euro par action, le règlement-livraison des actions ayant lieu ce 2 novembre.

Désormais, le capital social de la société post-augmentation de capital s'élève à 2.034.763,40 euros, divisé en 10.173.817 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient notamment, permettre à Alpha Mos de financer le besoin en fonds de roulement pour les 12 prochains mois face à une activité confirmée soutenue, et accélérer le déploiement du nouveau modèle d'affaires sur les segments porteurs du secteur agro-alimentaire, estimé à un potentiel de 700 ME.