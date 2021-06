Alpha MOS : confiance affichée en la capacité de croissance

Crédit photo © Alpha MOS

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, la croissance estimée du chiffre d'affaires d'Alpha MOS se confirme avec une progression de plus de 90% par rapport à la même période de 2020, et de plus de 25% par rapport au précédent semestre (S2 2020)

L'Ebitda de l'activité Food & Beverage est en forte amélioration sur 1er semestre 2021 et s'approche de l'équilibre. L'Ebitda de l'activité MedTech, dont les modalités de développement seront réévaluées en fin d'année, reste négatif.