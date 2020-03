Alpha MOS : certifiée ISO 9001

Alpha MOS : certifiée ISO 9001









(Boursier.com) — Alpha MOS a obtenu la certification ISO 9001:2015, une norme internationalement reconnue qui garantit que ses produits et services répondent aux besoins des clients grâce à un système de gestion de la qualité efficace. Cette certification ISO 9001:2015 est le résultat du changement organisationnel majeur initié en 2018, pour construire une société d'analyse sensorielle mondiale de premier plan , commente Herve Martin, ancien Directeur Général d'Alpha MOS.

La certification concerne toutes les sociétés du groupe Alpha MOS (Toulouse), y compris les filiales Alpha MOS America (Maryland) et Alpha MOS Asia (Shanghai). La certification couvre toutes les activités commerciales, y compris le développement de produits, la commercialisation, la gestion de la fabrication et la vente de solutions d'analyse sensorielle.

La norme ISO 9001:2015 est l'une des plus rigoureuses et des plus respectées au monde. Alpha MOS a été audité par Bureau Veritas Certification France, et a obtenu le certificat en février 2020.

Avec l'obtention de la norme ISO 9001:2015 Alpha MOS confirme sa volonté constante de développer des instruments de pointe dédiés à l'analyse sensorielle dans les industries agroalimentaires et des boissons.