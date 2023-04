Alpha Mos : CA annuel en hausse de 2%, retour de la croissance au second semestre

(Boursier.com) — Au 31 Décembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Alpha Mos s'est établi à 5.810 KE, légèrement au-dessus de celui de l'exercice précédent.

Les charges de personnel s'établissent à (4.448) KE en croissance de 301 KE par rapport à l'exercice précédent.

Les charges externes sont de (2.203) KE en croissance de 715 KE par rapport à l'année précédente. Cette croissance importante s'explique notamment par des dépenses de développement engagées en 2022 sur l'activité MedTech. Cette augmentation des dépenses MedTech a été rendue possible notamment par l'obtention d'une subvention d'un montant total de 2,5 ME dont la première tranche d'un montant de 1,1 ME a été versée en juillet 2022.

L'excédent brut d'exploitation ressort à (2.287) KE à fin décembre 2022 en baisse de (1.114) KE par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel à fin décembre 2022 s'établit à (2.365) KE contre (1.736) KE en 2021, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe annuel est de (2.699) KE, contre (1.926) KE un an auparavant.