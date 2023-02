Alpha MOS : BOYDSense sélectionné parmi les 12 Medtech françaises les plus innovantes

(Boursier.com) — BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS, a été sélectionnée par un jury issu du Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) afin de participer à la 8e édition de la journée start-up, organisée le 4 avril 2023 à la Cité des Sciences. Cet événement réunit l'ensemble des start-up liées à la Medtech et décerne, à l'issue d'une journée de conférences et d'ateliers, un prix du jury et un prix du public, parmi 12 start-up.

L'innovation phare de BOYDSense est Lassie, une plateforme non-invasive permettant la surveillance de la glycémie par l'analyse de l'air expiré, à destination des personnes diabétiques. Cette méthode permet de remplacer la microponction au bout du doigt et transforme ainsi la surveillance des maladies chroniques, grâce à un dispositif indolore, fiable et compact.

"Nous sommes très fiers que notre solution soit mise à l'honneur lors de cette journée, car elle améliore durablement le quotidien des personnes atteintes de diabète. La santé et le confort des personnes souffrant de maladies chroniques sont au coeur de nos priorités. Lassie sera présenté aux acteurs de la Medtech le 4 avril prochain" a déclaré Ben Delhey, CEO de BOYDSense.

La sélection des 12 start-up s'est effectuée selon quatre critères : le potentiel de la solution ; le potentiel du marché visé ; la qualité de l'équipe ; le business plan proposé.