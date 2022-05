Alpha MOS : BOYDSense sélectionné dans le TOP 3 des appareils de mesure du diabète dans le DCB Innovation Challenge 2022

(Boursier.com) — BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS, annonce qu'elle a été sélectionnée pour les phases finales du DCB Innovation Challenge 2022, dans la catégorie "appareils pour le diabète".

Au cours des dernières années, la technologie du diabète a fait d'énormes progrès pour améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie. Cependant, il existe encore un énorme besoin non satisfait pour des solutions technologiques innovantes qui contribuent à alléger le fardeau du diabète et à améliorer la vie des personnes qui en sont atteintes. L'objectif du DCB Open Innovation Challenge est d'encourager de nouvelles initiatives et de nouveaux projets dans le domaine de la gestion du diabète afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie.

Dans le cadre de l'édition 2022, plus de 20 projets ont été soumis. Le jury a sélectionné 3 candidats pour participer à la finale et BOYDSense a l'honneur de faire partie des 3 finalistes.

Ben Delhey, CEO de BOYDSense, commente : "Nous sommes honorés que le DCB ait sélectionné Lassie, notre plateforme non invasive d'analyse de l'haleine pour surveiller la glycémie, parmi les 3 meilleures idées de gestion du diabète. Toute l'équipe de BOYDSense est fière de cette réussite et se sent encore plus investie pour mettre Lassie sur le marché."

La prochaine étape aura lieu fin novembre 2022, avec la grande finale et la cérémonie de remise des prix.