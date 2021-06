Alpha MOS : BOYDSense et le CHU de Toulouse partenaires dans une étude de surveillance du diabète

(Boursier.com) — Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse réalisera une étude clinique pour BOYDSense, filiale d'Alpha MOS. Elle vise à améliorer et valider la précision du dispositif non invasif de surveillance du glucose de BOYDSense utilisant l'analyse de l'haleine.

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse et BOYDSense ont conclu un accord pour réaliser une étude clinique pour améliorer et valider sur une cohorte de 100 personnes atteintes de diabète de type 2, la précision du dispositif non invasif de surveillance du glucose développé par BOYDSense, filiale d'Alpha MOS. Il s'agit de la deuxième étude clinique commandée par BOYDSense. La première, réalisée à l'University Hospital Coventry & Warwickshire sur une cohorte de 112 personnes a démontré que la technologie brevetée d'analyseur d'haleine de BOYDSense a le potentiel de répondre aux directives réglementaires en matière de précision. L'objectif de la deuxième étude est de tester et de valider les performances des algorithmes développés sur la base des résultats de la première étude.

Dans ses étapes futures, BOYDSense s'attend à recevoir prochainement l'approbation du Comité de Protection des Personnes et de commencer l'étude au 3e trimestre de 2021. Il s'agit d'une étape très importante pour la validation de la technologie BOYDSense et pour les personnes atteintes de diabète.

Fondée en 2015, BOYDSense a mis au point une technologie de surveillance non invasive qui utilise les modèles moléculaires de l'air expiré pour calculer le taux de glycémie. Son premier dispositif est un appareil de petite taille destiné à un usage personnel. Une fois que commercialisé, il sera d'un prix abordable, ne nécessitera pas de consommables, sera doté d'une application compagnon pour smartphone et offrira une expérience utilisateur indolore aux personnes devant surveiller leur métabolisme.