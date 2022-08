Alpha MOS : BOYDSense accélère le développement de sa plateforme d'analyse de l'haleine pour les personnes diabétiques

(Boursier.com) — BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS, a été choisie en décembre 2021 par l'EIC dans le cadre de son programme de financement Horizon Europe (2021-2027), cogéré avec la Commission européenne (CE).

L'obtention de la première partie de ce financement non dilutif de 2,5 ME permet désormais à BOYDSense de franchir plusieurs étapes clés dans le développement et l'industrialisation de son produit non invasif. Tout d'abord, le recrutement d'ingénieurs et de scientifiques pour le département 'R&D' à Toulouse, puis l'accélération des essais cliniques en Europe pour valider rapidement le dispositif. L'aide de l'EIC permettra également à l'entreprise d'obtenir le certificat ISO 13485, une étape nécessaire pour se conformer à la réglementation internationale sur les dispositifs médicaux.

Enfin, davantage de prototypes seront produits : les essais cliniques menés en parallèle permettront ainsi d'obtenir les preuves cliniques plus rapidement.

"Cette subvention nous aidera à générer plus de données d'essais cliniques et donc à améliorer nos algorithmes. C'est un grand pas pour BOYDSense et les patients atteints de diabète car la surveillance de la glycémie par piqure pourra bientôt être remplacée par des mesures non invasives" a déclaré Ben Delhey, CEO de BOYDSense.