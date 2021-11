Alpha MOS : Biffa Polymers acquiert un second nez

(Boursier.com) — Biffa Polymers Limited, leader dans l'industrie du traitement des déchets au Royaume-Uni depuis plus de cent ans, décide de renouveler son contrat de confiance avec Alpha MOS en acquérant un second exemplaire du nez électronique Heracles. L'entreprise utilise depuis 2017 le nez électronique Heracles d'Alpha MOS. Concrètement, Heracles intervient pendant la fabrication d'un lot, qui peut prendre entre 20 et 24 heures pour environ 26 tonnes de polymère produites. Un échantillon est prélevé toutes les heures et est ensuite analysé à la fin du processus de production du lot. Si l'un d'entre eux ne répond pas à la qualité de référence, l'ensemble du lot est déclassé pour un usage technique au lieu d'un usage alimentaire.

Mark Broad, directeur des laboratoires chez Biffa, indique : "Avec le nez électronique, nous pouvons libérer un lot beaucoup plus rapidement que si nous utilisions un panel sensoriel : en moins de 12 heures au lieu de plusieurs semaines".