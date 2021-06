Alpha MOS : Ben Delhey intègre le conseil de surveillance de BOYDSense

Alpha MOS : Ben Delhey intègre le conseil de surveillance de BOYDSense









(Boursier.com) — BOYDSense , filiale MedTech d'Alpha MOS annonce l'arrivée mi-juin de Ben Delhey en tant que membre indépendant du conseil de surveillance. BOYDSense a développé une plate-forme miniaturisée d'analyse respiratoire pour le suivi des maladies chroniques, avec une première application dans le suivi du diabète.

Ben Delhey a plus de 15 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur des soins de santé. Il a travaillé au sein d'entreprises pharmaceutiques et de technologies médicales de pointe dans le domaine du diabète, telles que LifeScan, Ascencia et Sanofi. Ben Delhey est un spécialiste du lancement de dispositifs pharmaceutiques. Au cours de sa carrière dans les ventes et le marketing, il a lancé plus de 10 dispositifs pour le diabète et logiciels en tant que dispositifs médicaux qui sont distribués dans plus de 25 pays dans le monde. Ces dispositifs majeurs sont des marques mondialement connues telles que OneTouch Vita, MyStar de Sanofi et le logiciel Mhealth, My Dose Coach.