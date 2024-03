Alpha MOS : augmentation de capital au prix de 0,40 euro

(Boursier.com) — Alpha MOS a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant proche de 6,3 ME par l'émission de 15.730.899 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 euro. La parité est de 17 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

Cette opération a pour objectif de donner à la société les moyens de financer ses développements, la charge de la dette, les pertes d'exploitation et les besoins en fonds de roulement générés par la croissance attendue de son activité. Alpha MOS entend ainsi poursuivre sa stratégie de développement commercial de pénétration des grands comptes de l'agro-alimentaire pour devenir leur fournisseur de choix de solutions d'analyse sensorielle.

Les principaux actionnaires de la société, JOLT TARGETED OPPORTUNITIES et AMBROSIA INVESTMENTS SARL ont l'intention ensemble de souscrire à minima à hauteur de leur DPS, soit 79,59% de l'opération, dont 4,274 millions d'euros par compensation avec les comptes courants d'actionnaires existants.

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 du groupe Alpha MOS s'établit à 4,5 ME, en retrait par rapport aux 4,8 ME prévisionnels annoncés lors du dernier communiqué de presse du mois de décembre dernier. La société publiera le 14 mars prochain un communiqué de presse donnant plus de détail sur l'activité de l'année 2023.