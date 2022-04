Alpha MOS atténue sa perte en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé d'Alpha MOS s'établit à 5,57 millions d'euros en hausse de 1,96 ME par rapport à la même période de l'année précédente soit une croissance de 54%.

Les charges de personnel s'établissent à -4,15 ME en croissance de 389 kE par rapport à l'exercice précédent. Une partie importante de cette hausse s'explique par le fait que la société a bénéficié en 2020 d'aides significatives sur ses charges de personnel, notamment en raison de la mise en place du chômage partiel sur quelques mois.

L'excédent brut d'exploitation consolidé est en amélioration de +1,76 ME, à -1,21 ME à fin décembre 2021. Le résultat opérationnel à fin décembre 2021 s'établit à -1,77 ME (-3,5 ME en 2020).

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe annuel est de -1,98 ME (-3,84 ME un an auparavant).

Perspectives

Alpha MOS s'est fixé comme objectif de maintenir une croissance forte pour atteindre, d'ici fin 2025, un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 ME et une marge Ebitda supérieure à 15%.

Portée par une bonne dynamique commerciale en ce début d'année 2022 et malgré l'attentisme de certains donneurs d'ordre, la société se fixe un objectif de croissance à 2 chiffres pour l'exercice en cours. Pour ce faire, la société va s'appuyer sur le travail de pénétration des Grands Comptes, qui va continuer. Le travail d'élargissement de l'offre d'analyse sensorielle va également s'accélérer.

"Les tendances lourdes du marché de l'agro-alimentaire vont vers l'automatisation des process et la réduction des risques par une plus grande utilisation de données. Les solutions proposées par alpha MOS répondent à ce besoin. Le positionnement de notre offre en augmentation de l'humain (panels de testeurs) aide nos clients dans leur transition vers un modèle industriel plus efficace et plus rigoureux. L'élargissement de notre portefeuille de solutions facilite leur décision d'achat. Ces fondamentaux solides permettront de maintenir une croissance solide sur le long terme", explique le management qui poursuit : "Par ailleurs, les exigences de qualité des consommateurs et le besoin de lancer des nouveaux produits plus fréquemment vont dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments et d'outils d'intelligence artificielle pour augmenter l'humain, en particulier dans les tests sensoriels. Les tensions sur le marché de l'emploi dans le secteur de la production alimentaire incitent les clients d'Alpha MOS à accélérer leur transition vers une plus grande automatisation/ digitalisation".

Concernant la filiale BOYDSense, Alpha MOS va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine. L'étude clinique en cours va permettre de franchir une étape importante dans la précision des algorithmes de calcul, et de poursuivre ensuite vers la finalisation d'un produit commercialisable.

Dans le même temps, BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.