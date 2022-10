Alpha Mos alourdit sa perte à fin juin

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé d'Alpha Mos s'établit à 2,4 millions d'euros en baisse de -529 kE par rapport à la même période de l'année précédente (2,92 ME au 1er semestre 2021).

La société a continué à financer sur la période les recherches et développements liés à l'activité MedTech et continue en parallèle la recherche des financements nécessaires au développement industriel et commercial de cette solution.

L'Ebitda consolidé est en baisse de -241 kE par rapport à la même période 2021 et ressort à -955 kE à fin juin.

Le résultat opérationnel s'établit à -1,25 ME (-915 kE au 1er semestre 2021).

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -1,29 ME (-957 kE un an auparavant).

Les actifs non courants sont de 3,59 ME à fin juin. Les actifs courants ressortent à 3,51 ME, en baisse de 1,35 ME par rapport au 31 décembre. Le groupe Alpha MOS bénéficie au 30 juin d'une trésorerie disponible de 1,05 ME (2,71 ME à la fin de l'exercice précédent).

Les capitaux propres part du groupe sont négatifs et ressortent à -2,84 ME. Le total des dettes fournisseurs au 30 juin est de 898 kE. Les autres dettes sont de 4,75 ME, stables par rapport au 31 décembre 2021.

La société continue sa recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie.