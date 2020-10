Alpha MOS : affecté par la crise sanitaire au 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Alpha MOS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,4 million d'euros en baisse de -664 kE par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette baisse importante du revenu s'explique exclusivement par la crise sanaitaire qui a frappé le monde entier depuis le début de l'année 2020 et qui a eu pour effet de ralentir et décaler les prises de commandes ainsi que les installations de nos équipements chez nos clients.

Le résultat opérationnel s'établit à -2,23 ME (-1,78 ME au 1er semestre 2019).

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -2,16 ME (-1,83 ME un an auparavant).