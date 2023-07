Alpha MOS : accord de licence avec Agrigate

(Boursier.com) — Alpha MOS a signé un accord de licence avec la société de négoce de denrées agroalimentaires Agrigate, en vue d'équiper de capteurs sensoriels ses containers dédiés au transport de lait.

Agrigate développe une flotte de plusieurs milliers de containers dédiés au transport du lait d'origine australienne vers les pays d'Asie. Ces containers, spécifiquement conçus pour conserver le lait dans de bonnes conditions, peuvent passer jusqu'à 1 mois en mer avant d'atteindre leur destination. Afin de garantir à ses clients finaux des conditions de conservation optimales, Agrigate a besoin de mesurer en temps réel la qualité du lait pendant toute la phase de transport.

Dans ce contexte, Alpha MOS est entré en discussion avec Agrigate pour concevoir un système de capteurs adaptés capables de détecter les gaz volatils et les analyser en temps réel. Après une première série de tests concluants en France, les deux sociétés viennent de signer un accord de licence visant à développer et tester, en Australie et à grande échelle, un module sensoriel d'ici la fin de l'année 2023.

Si ces tests sont concluants, et sous réserve de l'accord des autorités réglementaires, cet accord représente un marché potentiel, en première monte, d'environ 15 millions d'euros, complété par des marchés de renouvellement prévus au bout de deux à trois ans.