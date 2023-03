AllianzGI soutient la résolution des actionnaires sur les droits des salariés chez Starbucks

(Boursier.com) — Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce aujourd'hui son intention de soutenir la résolution No8 déposée à l'assemblée générale annuelle de Starbucks. Cette résolution d'actionnaires concerne la question des droits de l'homme, et dans le cas présent, l'évaluation des droits des salariés en matière de liberté d'association et de droits de négociation.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing chez AllianzGI, commente : "En amont de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de Starbucks Corporation, nous prévoyons d'exprimer notre vote en faveur d'une résolution d'actionnaires, qui concerne une évaluation des engagements en matière de droits des salariés chez Starbucks. La résolution demande instamment au conseil d'administration de commissionner et superviser une évaluation indépendante par une tierce partie du respect de l'engagement déclaré par Starbucks, en faveur de la liberté d'association et des droits de négociation collective des salariés, tels qu'ils figurent dans les normes fondamentales du travail de l'Organisation Internationale du Travail, et tels qu'ils sont explicitement mentionnés dans la déclaration mondiale des droits de l'homme de la société. L'évaluation doit être rendue publique sur le site Internet de l'entreprise.

AllianzGI estime que les droits des salariés sont importants pour le succès à long terme de nombreuses entreprises, en particulier celles telles que Starbucks Corporation, dont la croissance et la pérennité dépendent de leur capacité à attirer un grand nombre d'employés performants afin de fournir des produits et des services de qualité. Nous sommes préoccupés par le niveau de controverse rapporté autour de ces questions car, selon nous, cela peut avoir un impact durable sur la façon dont la marque est perçue. En tant qu'actionnaires de long terme, nous avons conclu qu'une évaluation par une tierce partie est dans notre intérêt, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre l'engagement propre de l'entreprise et la pratique réelle."

AllianzGI vient de publier son analyse annuelle de l'exercice de ses droits de vote en assemblée générale dans le monde. Au cours de l'année 2022, AllianzGI a participé à 10.205 assemblées générales (contre 10.190 en 2021) et a voté contre ou s'est abstenu de voter sur au moins un point de l'ordre du jour lors de 69% d'entre elles (contre 68% en 2021).

Au niveau global, le gérant d'actifs s'est opposé à 16% des résolutions liées aux délégations au conseil d'administration des autorisations portant sur le capital, 23% des résolutions liées aux nominations d'administrateurs et 43% des résolutions liées à la rémunération des dirigeants.