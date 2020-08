Allianz : rassuré ?

(Boursier.com) — Allianz redonne 1% ce vendredi à 175,90 euros, alors que le broker Nord L/B est repassé d'acheter à 'conserver' en visant un cours de 192 euros sur l'assureur allemand qui a annoncé une baisse de 29% de son bénéfice net au deuxième trimestre. Le groupe s'est abstenu de donner une prévision de bénéfice net annuel, la pandémie de coronavirus continuant de freiner ses activités et de brouiller ses perspectives... Le bénéfice net de la période avril-juin a reculé à 1,53 milliard d'euros, contre 2,14 milliards sur le trimestre correspondant l'an dernier. Il a dépassé toutefois le consensus des analystes qui prévoyait un RN entre 1,48/1,50 milliard d'euros.

"En raison des incertitudes persistantes, nous ne donnons pas pour l'instant de nouvelle prévision de bénéfice d'exploitation pour 2020", a déclaré le management d'Allianz qui avait renoncé au printemps dernier à son objectif d'un bénéfice annuel de 11,5 à 12,5 milliards d'euros en invoquant les incertitudes liées à la pandémie.

Le président du directoire, Oliver Bäte, s'est malgré tout déclaré confiant dans la capacité du groupe à réaliser des performances financières solides au second semestre, tandis que le ratio combiné d'Allianz, indicateur clé de la rentabilité des activités d'assurance dommages, s'est dégradé à 95,5% au T2, contre 94,3% un an plus tôt.