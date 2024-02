Allianz : Nomination au sein du Comité Exécutif d'Allianz France

(Boursier.com) — Isabelle Hébert est nommée membre du Comité Exécutif d'Allianz France et Directrice de l'Unité Data, Engagement, Marketing et Stratégie d'Allianz France à compter du 4 mars 2024. Elle remplace Julien Martinez, membre du Comité Exécutif , nommé Directeur de l'Unité Service Client d'Allianz France depuis le 1er janvier 2024.

Isabelle Hébert, 51 ans est franco-suisse. Elle est diplômée de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE) et titulaire d'un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) d'économie. Elle consacre son parcours professionnel à l'international comme en France au secteur de l'assurance, où elle conduit des stratégies de transformation articulées autour de l'innovation, du digital, du marketing au service de la relation client.

Isabelle Hébert débute sa carrière dans l'assurance santé aux Etats-Unis chez Cigna Corp. puis chez Aetna Inc. En 2010, elle entre chez Malakoff Humanis en tant que Directrice Innovation, Stratégie et Marketing. En 2013, elle intègre la mutuelle MGEN (groupe Vyv) où elle est Directrice Générale Adjointe avant d'occuper, en 2017, une double fonction de Directrice Services Innovants du Groupe Vyvv et Directrice Générale du Groupe MGEN. En 2020, elle rejoint le Groupe AG2R La Mondiale où elle est nommée Membre du Comité de Direction Groupe en charge de la Stratégie, du Digital, du Marketing et de la Relation Client. Depuis 2022, elle était Membre du Comité de Direction Groupe en charge de la Direction de la Distribution Omnicanale et de la Relation Client chez AG2R La Mondiale.

Depuis 2021, Isabelle Hébert est également présidente de l'association Parité Assurance qui a pour objectif de promouvoir les femmes dans les fonctions de direction et de gouvernance, dans les secteurs de l'assurance, de l'assistance et de la santé.

"Je me réjouis d'accueillir Isabelle Hébert au sein du Comité Exécutif d'Allianz France. La diversité de ses expériences à la tête du marketing et de la stratégie de plusieurs grands groupes et sa connaissance profonde du monde de l'assurance seront un atout pour notre entreprise" a déclaré Fabien Wathlé, Directeur Général d'Allianz France.