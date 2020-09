Allianz : Mark Carney rejoint le comité consultatif mondial de PIMCO

Allianz : Mark Carney rejoint le comité consultatif mondial de PIMCO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle recrue de choix pour PIMCO. Le géant de la gestion obligataire annonce l'arrivée de Mark Carney, économiste et ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, au sein de son comité consultatif mondial. Ce comité fournit aux professionnels de la gestion de PIMCO des informations sur les perspectives économiques, politiques et stratégiques qui ont une incidence sur les marchés financiers.

Établi il y a plus de quatre ans, le comité consultatif mondial de PIMCO constitue un maillon important du processus d'investissement de la société et vise à lui apporter une compréhension approfondie des politiques et des institutions qui influent sur les marchés financiers. L'ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, préside le comité consultatif, qui se compose de sept membres, dont M.Carney.

"L'expérience considérable de Mark en tant qu'économiste et gouverneur de banque centrale,associée à sa volonté de transformer le financement de l'action climatique,constitue un atout précieux pour ce groupe d'experts réputés", déclare Emmanuel Roman, CEO de PIMCO.