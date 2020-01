Allianz, Legal & General, SMBC et BayernLB s'associent dans un 'club deal'

(Boursier.com) — Allianz Real Estate, pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance du groupe Allianz, Legal & General, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et BayernLB ont accordé un prêt de 723,9 millions d'euros au gestionnaire de portefeuille The Valesco Group, conseillé et représenté par Meritz Financial Group, pour soutenir son acquisition de la Tour des Finances à Bruxelles pour 1,2 milliard d'euros.

L'actif est un immeuble de bureaux emblématique - le plus grand de Belgique - situé dans le centre historique de Bruxelles. Il est entièrement loué à l'agence gouvernementale d'urbanisme de l'Etat belge jusqu'en 2034. L'immeuble a été complètement rénové en 2009 et offre environ 186.000 m(2) de bureaux et d'entrepôts.

Roland Fuchs, responsable de la dette européenne chez Allianz Real Estate, déclare : "Avec une prise de participation de 50%, cette transaction représente une opportunité extraordinaire d'investir dans un actif emblématique. Notre focalisation sur les actifs de premier ordre en termes d'immeuble, de localisation et de sponsors est parfaitement adressée grâce à notre partenariat nouvellement établi avec The Valesco Group et Meritz. Cette transaction soutient notre plateforme de dette premium paneuropéenne pour la création d'une réelle valeur pour nos investisseurs".

Nicholas Bamber, responsable du crédit privé chez LGIM Real Assets, ajoute : "La Tour des Finances est une transaction majeure pour Legal & General. C'est en effet notre premier investissement européen dans le domaine de la dette immobilière. Nous sommes ravis de soutenir The Valesco Group et Meritz dans l'acquisition de cet actif de bureaux exceptionnel. L'opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'expansion sélective dans les principales juridictions européennes et aux Etats-Unis. Elle renforce par ailleurs la diversité de notre portefeuille d'investissements et soutient nos engagements auprès de nos fonds de pensions".

Robert Carney, responsable du financement immobilier dans la région EMEA pour le groupe SMBC, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir conclu cette importante opération de financement qui démontre notre engagement à atteindre les objectifs d'investissement de nos clients dans l'immobilier européen haut de gamme sur nos principaux marchés et à poursuivre l'expansion géographique de notre plateforme de prêt".

Mark Greenland, responsable de l'immobilier international de BayernLB à Londres conclut : "Nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion d'approfondir notre relation et de soutenir The Valesco Group et Meritz dans leur acquisition de cette propriété de prestige. La transaction souligne notre capacité à soutenir nos clients internationaux dans leurs investissements sur les principaux marchés européens".

Shiraz Jiwa, fondateur et PDG du groupe Valesco a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à ce club dynamique et exemplaire de prêteurs composé d'Allianz, LGIM, SMBC et BayernLB pour notre acquisition de l'emblématique Tour des Finances. Nous partageons avec ce club une vision commune concernant la création de valeur et de rendements solides ajustés au risque pour toutes les parties prenantes. Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de notre engagement sur le marché européen dans lequel nous avons investi 2 milliards d'euros au cours des 20 derniers mois seulement".