(Boursier.com) — Allianz France s'allie à Axomove pour accompagner ses entreprises clientes dans la prévention des TMS. Allianz France mise sur la prévention et lie un partenariat unique et innovant avec la start-up e-santé Axomove. Axomove améliore la détection et la prise en charge en amont des TMS pour limiter leur impact négatif notamment sur la qualité de vie au travail et, au-delà, sur la qualité de vie des bénéficiaires.

Mal au dos, aux cervicales, au poignet... Les troubles musculo-squelettiques ont augmenté de 60% en 20 ans et représentent en France, 87% des maladies professionnelles.

Les TMS sont des affections des tissus mous survenant à la périphérie des articulations. Ils constituent la première cause de maladies professionnelles en France et représentent 10 millions de jours d'arrêt de travail par an.

Souvent méconnus, les troubles musculo-squelettiques engendrent une véritable souffrance au quotidien pour les salariés qui en sont victimes et un enjeu humain, social et économique pour les entreprises. Le coût annuel des TMS s'élève à 2 milliards d'euros en France (pour les soins et l'indemnisation des salariés).

Pour répondre à cet enjeu de santé publique, la thérapie par l'exercice physique est la méthode la plus efficace dans la durée. En effet, il est scientifiquement prouvé que le mouvement, à condition d'être bien exécuté, permet de réduire les douleurs musculo-articulaires les plus courantes.

L'objectif d'Allianz France est de miser, avec Axomove, sur la prévention primaire et secondaire des troubles musculo-squelettiques. Cette solution innovante de e-santé est actuellement offerte, en priorité, à la totalité des affiliés des contrats Allianz Prévoyance Entreprise (APE).

A travers un parcours composé d'une auto-évaluation, d'exercices physiques préventifs avec un coach en vidéo, de téléconsultations en visioconférence avec un kinésithérapeute suivies d'un programme d'exercices personnalisés en vidéo, l'affilié bénéficie d'un accompagnement complet, enrichi de la possibilité d'échanger par chat. Des tableaux de bord d'activité et des indicateurs de forme (stress, qualité de sommeil, douleur, anxiété, ...) lui permettent de suivre l'évolution de sa condition physique.