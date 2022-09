Allianz France : nominations

(Boursier.com) — Allianz France annoncent plusieurs nominations : Edouard Binet est nommé Directeur de l'Indemnisation Service Client, sous la responsabilité de Corinne Cipière, membre du Comité Exécutif et Directrice Service Client d'Allianz France.

Jean-François Sutter est nommé Directeur de l'Actuariat IARD, Santé et Prévoyance, sous la responsabilité de Rémi Saucié, membre du Comité Exécutif et Directeur Financier d'Allianz France.

Nicolas Bouré est nommé Directeur de l'Actuariat Vie, sous la responsabilité de Rémi Saucié, membre du Comité Exécutif et Directeur Financier d'Allianz France.

Ces nominations sont effectives depuis le 1er septembre 2022.