Allianz France et les Assurances du Crédit Mutuel finalisent un partenariat de co-assurance en dommages sur le marché de l'Entreprise et de l'Agricole

(Boursier.com) — Allianz France et les Assurances du Crédit Mutuel, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, finalisent un partenariat de co-assurance en dommages sur le marché de l'Entreprise et de l'Agricole, qui sera déployé début 2023.

En favorisant une meilleure mutualisation des risques, ce partenariat stratégique permettra de pérenniser l'assurabilité des entreprises et des acteurs du monde agricole, particulièrement exposés aux nouveaux risques et aux aléas climatiques, tout en leur donnant accès à une couverture de qualité à des tarifs maîtrisés.

Ce partenariat est la reconnaissance de l'excellence d'Allianz France et renforcera sa présence déjà reconnue sur le marché de l'Entreprise et de l'Agricole.

Bancassureur des particuliers depuis 50 ans, Crédit Mutuel Alliance Fédérale affirme ainsi sa vocation de proposer également un accompagnement complet aux entreprises et au monde agricole avec des solutions en assurance dommages de grande qualité...