Allianz et Shapoorji Pallonji Group ont acquis le complexe Waverock pour 250 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SPREF II Pte. Ltd, un partenariat entre Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés Allianz, et le Groupe Shapoorji Pallonji, a acquis 100% des titres de la société indienne TSI Business Parks (Hyderabad) Private Limited qui possède, exploite et maintient Waverock - une zone économique spéciale (SEZ) à Hyderabad en Inde pour 250 millions de dollars.

Le partenariat SPREF II Pte. Ltd est domicilié à Singapour et investit sur le marché des bureaux en Inde. Inauguré en 2017, Waverock comprend quatre tours de bureaux d'une superficie locative totale d'environ 223,000 mètres carrés. La propriété est située dans le quartier financier Gachibowli - un hub informatique à forte croissance et un créateur d'emploi reconnu à Hyderabad. L'actif est entièrement occupé et abrite des locataires de renom comme Apple, TCS, Accenture, DBS, GAP IT et DuPont.

La stratégie du SPREF accompagne les tendances structurelles dans six grandes métropoles pour bâtir un portefeuille de bureaux générateur de flux de trésorerie sur le long terme par l'acquisition d'actifs divers comprenant des projets 'develop-to-core', des opérations d'achat à terme, des propriétés en cours de stabilisation et des actifs stables. Les six villes cibles sont Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai et l'agglomération de Delhi. Les investisseurs de SPREF II ont engagé 500 millions de dollars en fonds propres.

Rushabh Desai, PDG d'Allianz Real Estate en Asie-Pacifique, déclare : "Le Waverock est l'un des bâtiments commerciaux les plus prisés d'Inde et une superbe addition au portefeuille de bureaux d'Allianz dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions dans les grandes villes internationales. Notre premier investissement dans SPREF II, nommément SP Infocity Pune, surperforme ses prévisions initiales. Les investissements dans les bureaux en Inde continuent d'offrir des rendements ajustés au risque attractifs."