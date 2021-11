Allianz : bien noté

(Boursier.com) — Allianz occupe la première place parmi toutes les compagnies d'assurance notées dans le prestigieux Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Allianz se classe, avec 92 points, bien au-dessus de la note moyenne de 40 points du secteur.

Depuis 2000, le groupe Allianz fait partie du DJSI qui évalue les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Seules les 2.500 sociétés les plus performantes en termes de développement durable de l'indice Dow Jones Global Total Stock Market Index (DJGTSM) y figurent.

"Ce résultat, qui place le Groupe Allianz en leader du secteur, est une vraie fierté pour nous et une belle gratification qui reflète l'importance que nous accordons à notre contribution à la transition écologique", déclare Marie-Doha Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication d'Allianz France. "Le DJSI examine les 3 volets ESG. Que ce soit en tant qu'assureur, investisseur ou employeur, nous entendons contribuer résolument à un développement social et économique positif sur tous les marchés où nous sommes présents."