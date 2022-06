ALL-Accor Live Limitless ouvre un nouveau chapitre avec le Paris Saint-Germain

(Boursier.com) — Après trois années en tant que partenaire principal et sponsor maillot officiel du Paris Saint-Germain, Accor annonce poursuivre son engagement auprès de ce géant du football français pour quatre années supplémentaires, sous une forme différente mais avec le même objectif : promouvoir son programme de fidélité lifestyle ALL-Accor Live Limitless.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, ALL-Accor Live Limitless apparaîtra désormais sur la manche du maillot d'entraînement du PSG. Une collaboration qui visera principalement à s'appuyer sur le rayonnement international du Paris Saint-Germain pour proposer, aux membres de ce programme de fidélité du monde entier, des expériences absolument uniques.

Ce partenariat avait été initié en 2019 pour accompagner le lancement de ALL-Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien qui réunit et enrichit l'ensemble des marques, services et partenariats évoluant au sein de l'écosystème Accor. Une collaboration couronnée de succès, qui a permis d'offrir aux membres des expériences inoubliables tout en développant la notoriété de ALL, et à cette nouvelle marque de s'imposer à l'international.

Ces trois dernières années, alors que l'équipe se renforçait avec les plus grands talents internationaux, tels Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos ou Marquinhos, les membres ont pu profiter de rencontres exclusives avec les joueurs parisiens les plus en vue, les recevoir chez eux pour regarder un match, échanger sur l'univers du sport ou partager un moment autour d'autres centres d'intérêt comme le yoga, le karting ou la musique, ou encore obtenir le maillot fétiche de leur joueur favori. Ces rencontres exceptionnelles avec les joueurs de la capitale ont facilité l'adoption de ALL en tant que plateforme de réservation et programme de fidélité du groupe Accor.

Fort de plus de 40 marques, Accor a développé un écosystème hôtelier qui séduit et fidélise les clients dans le monde entier en leur offrant des expériences chargées de sens et des récompenses très diverses, qui leur permettent de travailler ou de se détendre hors des murs de l'hôtel. La prolongation du partenariat avec le Paris Saint-Germain jouera un rôle central au sein de cet écosystème.

"Nous sommes ravis d'entretenir le succès de notre relation avec l'une des marques sportives les plus emblématiques au monde. Ce partenariat a contribué au lancement, auprès d'un public international, de notre nouveau programme de fidélité ALL - Accor Live Limitless, qui a su séduire ses membres en leur permettant de vivre de nombreuses expériences d'exception au contact du PSG ces trois dernières années. Nous avons hâte d'écrire un nouveau chapitre de cette aventure et d'apporter toujours plus à nos membres, tout en développant notre activité" a déclaré Mehdi Hemici, Chief Loyalty and Partnerships Officer, Accor.

"Le succès de ALL - Accor Live Limitless est intrinsèquement lié au Paris Saint-Germain. Nous sommes partenaires depuis la naissance de ALL, une association qui compte dans l'histoire d'une marque. En apparaissant sur les maillots emblématiques portés par nos équipes et en proposant des expériences toujours plus innovantes et exclusives, ALL a su gagner le coeur de nos fans et créé un lien très fort avec nos supporters et les membres du programme de fidélité Accor à travers le monde. Ces trois dernières années, nous avons partagé des émotions inoubliables, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous sommes aujourd'hui très heureux de poursuivre cette aventure commune, pour le plus grand plaisir de la famille PSG-ALL" commente Marc Armstrong, Directeur du sponsoring du PSG.