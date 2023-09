Alibaba va introduire Cainiao à Hong Kong

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du e-commerce coté à Wall Street, entame ses plans de restructuration et scission avec un projet d'introduction à Hong Kong de sa branche logistique Cainiao. Il s'agirait donc de la première unité séparée du groupe de commerce en ligne, qui avait annoncé sa volonté de se scinder il y a six mois. Ainsi, Alibaba a fait état de son projet d'une introduction de Cainiao Smart Logistics Network, sans toutefois préciser les détails financiers, dont la taille de l'offre qui doit encore être déterminée. Alibaba détient 69,5% de Cainiao et devrait encore conserver plus de 50% des parts après la scission.