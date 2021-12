Alibaba : une réorganisation appréciée

(Boursier.com) — Alibaba grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le groupe chinois de commerce électronique a annoncé le remplacement de son directeur financier ainsi qu'une réorganisation. Alibaba Group a annoncé qu'il réorganiserait ses activités de commerce électronique internationales et nationales et remplacerait son CFO, changements intervenant alors que le géant de la distribution en ligne fait face à une concurrence accrue et subit une importante répression réglementaire. Alibaba entend former deux nouvelles unités dédiées au commerce numérique international et au commerce numérique chinois, afin de renforcer son 'agilité' et sa croissance.

L'unité de commerce numérique international comprendra AliExpress, qui vend aux consommateurs de détail, en particulier en Europe et en Amérique du Sud, son entreprise de commerce électronique en Asie du Sud-Est Lazada et Alibaba.com, qui se concentre sur la vente à des clients commerciaux étrangers. Elle sera dirigée par Jiang Fan, qui était en charge des principaux marchés de détail chinois. L'unité de commerce numérique en Chine comprendra les deux principales places de marché d'Alibaba, Tmall pour les marques établies et Taobao qui accueille toutes sortes de commerçants. Elle sera menée par Trudy Dai, qui a précédemment supervisé un certain nombre de plateformes Alibaba. La nouvelle structure du commerce électronique national place Dai en charge de tous les marchés de détail en Chine, y compris Taocaicai, service de commerce électronique communautaire, Taobao Deals ainsi que Lingshoutong.

Alibaba a également annoncé le remplacement de sa directrice financière Maggie Wu par Toby Xu, qui prendra effet en avril et entre dans le cadre des plans managériaux de succession du groupe. Xu avait rejoint Alibaba il y a trois ans. Il officiait auparavant chez PwC.