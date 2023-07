Alibaba : très grosse amende en vue pour Ant, mais un soulagement pour le marché

(Boursier.com) — Alibaba bondit en pré-séance à Wall Street. Les autorités chinoises devraient annoncer dans les prochains jours la fin de l'enquête sur sa filiale de paiement Ant Group, qui pourrait écoper d'une amende d'au moins 8 milliards de yuans (environ un milliard d'euros). Selon les sources de 'Reuters', une telle issue permettrait à Ant de pouvoir demander une licence de holding financière, chercher de nouveau à générer de la croissance et relancer, à terme, son projet d'introduction en bourse.

"Le marché apprécie l'annonce car l'examen semble être terminé et l'amende, bien que conséquente en termes absolus, est très gérable pour une si grande entreprise", affirme à 'Bloomberg' Vey-Sern Ling, directeur général de l'Union Bancaire Privée. Une amende de 8 milliards de yuans serait inférieure au bénéfice estimé à 9,6 milliards de yuans qu'Ant a généré au cours du trimestre clos fin décembre. L'amende de Ant serait la plus lourde sanction réglementaire imposée à une société Internet chinoise depuis que Didi Global a été condamné à verser 1,2 milliard de dollars par le régulateur chinois de la cybersécurité l'année dernière. Sa maison-mère, Alibaba, a été condamné à une amende record de 18 milliards de yuans en 2021 pour violation des lois antitrust.

Pour le secteur technologique au sens large, la sanction financière marquerait une étape clé vers la fin de la féroce répression de Pékin contre les entreprises privées, qui a commencé avec le veto sur l'IPO d'Ant et qui s'est ensuite traduite par des milliards de capitalisation partis en fumée pour les plus importantes entreprises de la tech chinoise. Les mesures prises par le gouvernement chinois pour "finaliser les sanctions, clarifier les perspectives et tracer des limites claires en matière de conformité sont essentielles pour stabiliser la confiance du secteur privé", selon Rukim Kuang, fondateur de Lens Consulting, une société basée à Pékin.

Fondée par le milliardaire Jack Ma, Ant s'occupe, entre autres, du traitement des paiements, des prêts à la consommation et de la distribution de produits d'assurance. À la mi-2020, avant que son projet d'IPO tombe à l'eau, la firme était évaluée par certains investisseurs à plus de 300 milliards de dollars. Depuis avril 2021, Ant a entrepris une vaste restructuration de ses activités, ayant notamment pour projet de devenir une société holding financière, ce qui soumettrait le groupe à des règles et à des exigences en matière de fonds propres similaires à celles des banques. Jack Ma détenait auparavant plus de 50% des droits de vote d'Ant, mais a abandonné en janvier le contrôle du groupe dans le cadre de sa réorganisation.