Alibaba : timide croissance au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Alibaba , géant chinois du commerce en ligne coté à Wall Street, a affiché pour le quatrième trimestre de son exercice décalé 2023 des revenus inférieurs aux attentes de marché, en progression de seulement 2% en glissement annuel à 208 milliards de yuans, ou un peu plus de 30 milliards de dollars - contre 209 milliards de yuans de consensus. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 23,5 milliards de yuans, contre une perte de plus de 16 milliards de yuans pour la période correspondante, un an avant. Le bénéfice ajusté par action, de 10,71 yuans, a largement dépassé les attentes sur le dernier trimestre (consensus 9,5 yuans). L'Ebitda ajusté est également meilleur qu'attendu à 32,1 milliards de yuans. Pour l'exercice, les revenus totalisent 869 milliards de yuans, en hausse de 2%, soit la plus faible croissance annuelle depuis l'introduction en bourse à Wall Street. Le groupe va par ailleurs procéder à la scission de son unité cloud. Les revenus cloud sur le trimestre clos ont été de 18,6 milliards de yuans, moins bons que prévu.