Alibaba sous pression, alors que Pékin menace

(Boursier.com) — Alibaba perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que Pékin envisagerait selon le Financial Times de démanteler Alipay, application mobile d'Ant Group et filiale de paiements du groupe. En outre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information en Chine a décidé d'interdire aux groupes de hautes technologies tels qu'Alibaba ou que Tencent de bloquer les liens vers leurs concurrents sur leurs sites internet. Ainsi, Alibaba, Tencent, mais aussi ByteDance, Baidu, Huawei ou Xiaomi, auraient pris connaissance de ces nouvelles directives lors d'une réunion. Les changements étaient toutefois attendus du côté d'Alibaba et Tencent, puisque le Wall Street Journal rapportait en juillet que les deux géants chinois considéraient déjà l'ouverture réciproque de leurs services.