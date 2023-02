Alibaba s'envole à Wall Street après sa publication

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du commerce en ligne, grimpe de 7% avant bourse à Wall Street. Affecté par les mesures chinoises de contrôle de la pandémie, le groupe a affiché sur le trimestre clos une faible croissance. Néanmoins, les opérateurs semblent apprécier les perspectives avec la réouverture de l'économie locale. La firme a enregistré un bénéfice net de 46,8 milliards de yuans (6,8 milliards de dollars) au troisième trimestre fiscal, clos en décembre, soit 17,91 yuans par ADS américaine, contre un bénéfice net de 27,7 milliards de yuans, soit 10,19 yuans par ADS, l'année précédente. Le bpa ajusté s'est établi à 19,26 yuans par ADS, contre 16,87 yuans un an auparavant et 16,79 yuans de consensus. Les revenus ont légèrement augmenté pour atteindre 247,8 milliards de yuans, contre 242,6 milliards un an avant et 245,9 milliards de consensus FactSet.

"Nous avons réalisé un trimestre solide malgré une demande plus faible, ainsi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dues à l'impact des changements dans les mesures COVID-19", a indiqué le directeur général Daniel Zhang. Le management anticipe désormais "une reprise continue du sentiment des consommateurs et de l'activité économique".

Alibaba a généré 170 milliards de yuans de revenus commerciaux en Chine sur le trimestre clos, contre 171,9 milliards l'année précédente. Les revenus du cloud se sont élevés à 26,7 milliards de yuans, ou 20,2 milliards après éliminations inter-segments qui reflètent les revenus des services fournis aux autres entreprises d'Alibaba. La société a évoqué une croissance saine du cloud public, partiellement compensée par la baisse des revenus du cloud hybride.