Alibaba pourrait reprendre la participation d'Uber dans Grab

Alibaba pourrait reprendre la participation d'Uber dans Grab









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alibaba Group Holding pourrait étendre son empreinte aux services de VTC. D'après les indiscrétions obtenues par 'Bloomberg' auprès de personnes proches du géant chinois, la firme asiatique pourrait investir 3 milliards de dollars dans le 'Uber asiatique'. Un investissement qui lui offrirait l'accès aux données de millions d'utilisateurs dans huit pays du sud-est asiatique. L'accord, qui pourrait être l'un des plus importants d'Alibaba dans la région depuis son investissement dans Lazada en 2016 représenterait près d'un cinquième de la dernière valorisation connue de Grab, soit environ 14 Mds$.

Alibaba pourrait d'ailleurs récupérer la participation de 23,2% détenue par Uber dans Grab alors que selon les termes d'un accord qu'Uber a conclu pour se retirer de la zone, Grab doit verser plus de 2 milliards de dollars à la société californienne si elle n'entre pas en bourse d'ici la mi-2023. Actionnaire principal d'Uber, Softbank pousserait le roi du VTC à se défaire de ses participations dans Grab, le Chinois Didi Chuxing et le Russe Yandex. Et ce alors que la pandémie de coronavirus a contraint Uber à passer des provisions de plus de 2 Mds$ dans ses investissements à l'étranger.

Par ailleurs, selon le 'Financial Times', Grab et l'Indonésien Gojek auraient repris leurs discussions en vue d'un éventuel rapprochement. Si les relations entre les deux entreprises ne sont guère amicales depuis quelques années, la crise actuelle aurait poussé les deux acteurs à la table des négociations, sous la pression notamment de Softbank, également actionnaire de Grab.