Alibaba pourrait céder ses parts au capital de Weibo

(Boursier.com) — Alibaba , le colosse chinois du commerce en ligne, pourrait vendre une partie de sa participation dans Weibo à l'entreprise publique Shanghai Media Group, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment que les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient aboutir à l'achat de la totalité de la participation de 30% d'Alibaba par Shanghai Media Group. L'article indique que le gouvernement est préoccupé par l'influence de l'entreprise sur l'opinion publique et souhaite qu'Alibaba vende ses actifs médiatiques. Weibo est un site chinois de microblogage, au public jeune et urbain.