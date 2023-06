Alibaba : nouveau management !

(Boursier.com) — Alibaba remanie sa direction, l'actuel vice-président Joseph Tsai prenant la relève du président du conseil Daniel Zhang, tandis que le dirigeant de son unité domestique chinoise de commerce électronique a été nommé DG. Le vice-président exécutif Joseph Tsai, proche du cofondateur milliardaire Jack Ma, prendra donc le poste de Zhang en tant que président du conseil d'administration. Eddie Wu, actuellement président des principales divisions de commerce en ligne Taobao et Tmall d'Alibaba, prendra la relève en tant que directeur général (CEO) de la société chinoise cotée à Wall Street. Le départ surprise de Zhang intervient après qu'Alibaba a annoncé une restructuration en six activités pour essayer de stimuler la croissance et créer des leaders autonomes, du cloud, de la logistique ou du commerce international. Le groupe avait donc déjà dévoilé sa stratégie pour relancer sa croissance, après trois trimestres consécutifs de croissance à un chiffre de ses revenus, renforçant les inquiétudes relatives à la reprise des dépenses de consommation en Chine... Les nouveaux CEO et président sont réputés proches de Jack Ma, ce qui devrait rassurer.