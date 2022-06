Alibaba n'est plus le "grand arbre" d'Ant

(Boursier.com) — Alibaba , géant chinois du commerce en ligne, et sa filiale Ant Group, mettent fin à leurs opérations de collaboration dans le cadre de la répression réglementaire en Chine, indique Reuters. Citant des sources proches du dossier, l'article rapporte que les deux sociétés ont commencé à restreindre l'accès aux services de l'autre, à se concurrencer pour des clients et à conclure des partenariats avec des rivaux, alors qu'Ant tente de renforcer son indépendance vis-à-vis d'Alibaba, tandis qu'Alibaba construit un outil de transaction transfrontalier qui pourrait concurrencer Ant. Les sources ajoutent qu'Ant ne veut pas être considéré uniquement comme une filiale d'Alibaba par des partenaires existants ou potentiels, un initié d'Ant disant qu'Alibaba ne serait plus "un grand arbre" auquel Ant doit s'accrocher, en particulier pour les marchés étrangers.