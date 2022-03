Alibaba : monumental rebond ?

(Boursier.com) — Alibaba bondit de plus de 20% avant bourse à Wall Street, alors que selon des sources de l'agence Reuters, le géant chinois du commerce en ligne et son compatriote Tencent, actif dans les services internet et mobile, envisageraient de supprimer des dizaines de milliers de postes cette année du fait du durcissement de la réglementation dans le secteur par les autorités chinoises. En outre, Pékin a fait état de progrès dans les discussions avec Washington concernant les firmes chinoises cotées à Wall Street, avec des "plans de coopération spécifiques".