Alibaba : les échanges sur le marché gris affolent les compteurs avant l'IPO d'Ant Group

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres autour de l'IPO d'Ant Group prennent chaque jour ou presque un peu plus d'ampleur. Alors que la filiale d'Alibaba s'apprête à battre tous les records, les investisseurs se ruent déjà sur les actions de la firme asiatique, dont les débuts boursiers sont attendus jeudi à Hong Kong. Selon les sources de 'Bloomberg', des investisseurs institutionnels auraient acquis des titres sur le marché gris au prix unitaire de 120 HK$, soit 50% de plus que le cours fixé pour l'introduction !

Sur le marché gris, les investisseurs peuvent faire des offres pour obtenir des actions avant que les échanges ne commencent officiellement en bourse. Le mécanisme de gré à gré est souvent considéré comme un bon indicateur avancé de la demande des investisseurs lors d'une IPO. Les particuliers pourront effectuer des transactions par un canal similaire 24 heures avant les débuts des échanges officiels, précise l'agence. Des négociations qui devraient là aussi s'effectuer à un niveau nettement supérieur au prix d'introduction alors que la demande des particuliers aurait atteint au moins 3.000 milliards de dollars ! La demande des particuliers pour l'IPO à Shanghai aurait dépassé l'offre initiale de plus de 870 fois.

La double cotation permettra à la firme asiatique, connu pour son application Alipay, de lever un peu moins de 34,5 milliards de dollars au total, avec la possibilité que ce chiffre augmente si l'option dite de surallocation est exercée. Si cette dernière venait à être levée, Ant Group pourrait engranger près de 40 Mds$ au total et sa valorisation pourrait dépasser les 317 Mds$.

Principale société de paiement mobile en Chine (via Alipay), offrant des prêts, des assurances et des services de gestion d'actifs via des applications mobiles, l'entreprise a réalisé des revenus de 118,19 milliards de yuans (17,73 Mds$) sur les neuf premiers mois de l'année (+42%) tandis que le nombre d'utilisateurs mensuels actifs d'Alipay est passé de 711 millions fin juin à 731 millions fin septembre.