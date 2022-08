Alibaba : la cotation à Wall Street menacée ?

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, plongeait de 11,1% sur la place américaine vendredi, alors même que son comparable américain Amazon s'enflammait de 10,4% sur des trimestriels rassurants. Alibaba entend faire le nécessaire pour maintenir sa cotation en Bourse de New York parallèlement à celle de Hong Kong, alors que le Chinois vient d'être placé sur une liste sous surveillance par la SEC. Alibaba a donc été intégré dans la "Delisting Watchlist" de la SEC, liste de plus de 270 entreprises chinoises, établie par l'autorité américaine de réglementation et contrôle des marchés, qui pourraient être retirées de la cote pour ne pas avoir respecté les exigences en matière d'audit. Ainsi, les autorités américaines demandent un accès complet aux documents de travail des audits des sociétés chinoises cotées à New York, alors même que Pékin interdit aux étrangers d'inspecter les documents des cabinets comptables locaux. Les entreprises chinoises cotées sur la place américaine ont jusqu'au début de l'année 2024 pour se conformer aux exigences US en matière d'audit. Le Congrès examine même une législation bipartisane qui pourrait accélérer l'échéance à 2023. La Chine a précisé pour sa part que les deux parties étaient déterminées à trouver un accord.