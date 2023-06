Alibaba : Jack Ma sérieusement impliqué

(Boursier.com) — Jack Ma prévoit de s'impliquer plus profondément chez Alibaba avec Eddie Wu en tant que directeur général, explique le Financial Times. Divers dirigeants et employés d'Alibaba ont précisé au FT que Wu partageait une relation étroite avec son mentor Ma, et même si Ma n'aurait aucun intérêt à reprendre la direction de l'entreprise au jour le jour, Wu excellant dans l'exécution de la vision de Ma pour l'entreprise. Selon l'article, Ma pousse Alibaba à se recentrer sur les petits et moyens vendeurs de Taobao plutôt que sur les grandes marques qui dominent sur Tmall, et la première tâche de Wu sera d'inverser le déclin des plateformes.

Plus tôt cette semaine, Alibaba a fait part d'un remaniement de sa direction. L'actuel vice-président Joseph Tsai prendra la relève du président du conseil Daniel Zhang, tandis que le dirigeant de son unité domestique chinoise de commerce électronique a été nommé DG. Le vice-président exécutif Joseph Tsai prendra donc le poste de Zhang en tant que président du conseil d'administration. Eddie Yongming Wu, auparavant président des principales divisions de commerce en ligne Taobao et Tmall d'Alibaba, prendra la relève en tant que directeur général de la société chinoise cotée à Wall Street. Le départ surprise de Zhang intervient après qu'Alibaba a annoncé une restructuration en six activités pour essayer de stimuler la croissance et créer des leaders autonomes, du cloud, de la logistique ou du commerce international.